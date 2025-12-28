"L’innovazione resta un fattore cardine per la competitività. Il rallentamento della capacità brevettuale delle imprese italiane, registrato nel 2024, è probabilmente frutto delle molte incertezze del contesto internazionale. L’Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei nella ricerca di brevetti industriali". Lo afferma Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, commentando i dati su brevetti e innovazione. Dando uno sguardo alla nostra regione nel contesto nazionale, nel 2024 le domande italiane di brevetto europeo calano del 3,5%. L’Umbria segna un -26,7%, uno dei peggiori risultati regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questa non è la terra di Archimede: "Brevetti, l’Umbria resta indietro. Innovazione tecnologica in affanno"

Leggi anche: Brevetti, passo indietro dell’Italia: crolla il Mezzogiorno

Leggi anche: Brevetti in crisi, l'Italia perde terreno e l'Umbria frena bruscamente (-26,7%)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Archimede abita in Lombardia Bergamo terza per i brevetti - Milano, settima in Europa, da sola pesa il 17,5% del totale italiano con 667 brevetti. ecodibergamo.it

Archimede appartiene agli spiriti più geniali che siano mai passati attraverso l'umanità. A lui vengono attribuite due delle frasi più famose mai sentite nella storia: "eureka, eureka" esclamò correndo nudo per le strade quando scoprì del tutto per caso l'assetto, - facebook.com facebook