Quella a Brigitte Bardot è stata la più bella foto che ho fatto così Enrico Valentini ricordava la diva francese

Enrico Valentini, fotografo di Terni, ha spesso condiviso ricordi legati alla sua carriera. Tra le immagini più significative, quella di Brigitte Bardot si distingue come la più bella, secondo le sue parole. La sua esperienza copre diversi ambiti, tra cronaca, costume e politica, rendendolo testimone di un’epoca ricca di cambiamenti e di momenti memorabili.

"La foto più bella che ho fatto? È di Brigitte Bardot". Enrico Valentini, storico fotografo di Terni, è uno scrigno di ricordi, aneddoti, fatti di cronaca, costume, politica. Per anni ha raccontato la città e non solo, lavorando per quotidiani nazionali, agenzie di stampa italiane e.

