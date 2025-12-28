Quattordicenne suicida a Latina gli ispettori di Valditara | La scuola doveva fare di più La relazione | Condotte omissive

Un'analisi dettagliata evidenzia omissioni e mancanze da parte della scuola nel caso di Paolo Mendico, il quattordicenne che si è suicidato il primo giorno di scuola a Latina. La relazione degli ispettori di Valditara sottolinea come alcune condotte potrebbero aver influito sull’esito tragico, evidenziando l’importanza di un intervento più attento e tempestivo nel supporto agli studenti.

Latina, 28 dicembre 2025 – Un intreccio di bugie e omissioni dietro la morte di Paolo Mendico, il 14enne suicidatosi il primo giorno di scuola nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. È quanto emergerebbe dalla relazione del Mim, un documento di 28 pagine tra cui spicca una frase degli ispettori inviati dal ministro Valditara nell’istituto frequentato dal ragazzino: “La scuola doveva fare di più”. Lo rende noto il quotidiano Repubblica. A ottobre era già partito un provvedimento disciplinare per tre doce nt i dell’ Istituto Pacinotti di Fondi, finiti nel dossier dell’Ufficio Scolastico del Lazio su presunti episodi di bullismo, confermati anche dal ministro dell’Ustruzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattordicenne suicida a Latina, gli ispettori di Valditara: “La scuola doveva fare di più”. La relazione: “Condotte omissive” Leggi anche: Studente 14enne suicida a Latina per bullismo in classe, gli ispettori: "La scuola doveva fare di più" Leggi anche: Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: “Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo”. Avviati procedimenti disciplinari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La verità degli ispettori sul suicidio di Paolo Mendico: “La scuola ha mentito”; Paolo Mendico, che si è tolto la vita a 14 anni, poteva esser salvato. La relazione impietosa degli ispettori del ministero: «La scuola poteva fare di più. Quattordicenne suicida a Latina, gli ispettori di Valditara: “La scuola doveva fare di più”. La relazione: “Condotte omissive” - Chiesti tre provvedimenti a carico della preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi. quotidiano.net

