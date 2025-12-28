Quasi 1.700 panettoni consegnati casa per casa agli ultranovantenni dei quartieri della città
Sono circa 1675 i panettoni consegnati a casa ad altrettanti ultranovantenni residenti a Forlì. L'iniziativa, che si ripete da anni, è resa possibile anche in queste festività dalla collaborazione tra il Comune di Forlì, Ufficio Quartieri, che si è occupato dell'acquisto dei panettoni, e i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
