Firenze, 28 dicembre 2025 – A soli 22 anni, lo scrittore fiorentino Mirko Petri sta vivendo un positivo debutto letterario. Il suo romanzo thriller « Quarta Alba » sta attirando l’attenzione di lettori e librai, distinguendosi per una trama avvincente che intreccia mistero, segreti familiari e un’antica maledizione, il tutto immerso nelle atmosfere oscure e affascinanti di Firenze. Ambientato nella Firenze del 2023, il romanzo segue la storia di Guido Guidi, ultimo erede di una storica dinastia editoriale, costretto a confrontarsi con una maledizione che si ripresenta ciclicamente ogni cinquant’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quarta Alba, tra misteri e un’antica maledizione: il thriller conquista le classifiche

