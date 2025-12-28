Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica può variare in base alle condizioni del mercato. Nel mercato libero, il prezzo è influenzato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere l’andamento di questo indicatore permette di avere un’idea più precisa dei costi attuali e delle tendenze future nel settore energetico.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell'incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 28 Dicembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,104 €kWh (104,38 €MWh), in linea con i valori medi degli ultimi mesi, che hanno mostrato una certa stabilità dopo le forti oscillazioni degli anni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte.

