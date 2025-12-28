Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 da Cannavacciuolo | il prezzo del menu del cenone a Villa Crespi

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonino Cannavacciuolo festeggerà il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un cenone esclusivo da 11 portate. Un percorso gastronomico tre stelle Michelin sul lago d’Orta, dal costo di 550 euro a persona, bevande escluse. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

