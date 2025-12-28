Quanto conta la fiducia dell’ambiente per un giocatore? Chiedetelo a Nkunku eroe di Milan-Verona

La fiducia nell’ambiente di gioco è fondamentale per le prestazioni di un calciatore. Lo dimostra l’esempio di Nkunku, protagonista della vittoria del Milan contro il Verona, con una doppietta decisiva. La serenità e il supporto della squadra e dello staff contribuiscono alla crescita individuale e collettiva, influenzando positivamente i risultati. Un ambiente positivo rappresenta quindi un elemento chiave per il rendimento e la rinascita di un atleta.

