Quanti soldi guadagna Kyrgios per la vittoria nella Battaglia dei Sessi? Le cifre in busta segreta E Sabalenka…

L’evento sulla carta più atteso dalla Battaglia dei Sessi tra Kyrgios e Sabalenka si è concluso con la vittoria di Kyrgios per 6-3, 6-3. Ma quali sono i premi economici assegnati ai vincitori? Le cifre ufficiali rimangono riservate, alimentando speculazioni e curiosità. In questo articolo analizziamo i premi e il contesto di questa sfida di genere, che ha suscitato molto interesse in Arabia Saudita.

Nick Kyrgios ha sconfitto Aryna Sabalenka per 6-3, 6-3 nella Battaglia dei Sessi andata in scena sul cemento di Riad: il confronto di genere che ha avuto luogo in Arabia Saudita ha fatto discutere per settimane e alla fine il numero 671 del ranking ATP ha prevalso con un punteggio netto sulla numero 1 del mondo. La miglior donna a livello internazionale ha perso in un quello che, alla resa dei conti, si è rivelato un incontro di esibizione o poco più durante le festività natalizie. Niente a che vedere con il successo di Billie Jean King ormai lontano più di mezzo secolo, ma erano altri tempi e si giocava per qualcosa che andava oltre lo sport e il cui esito ebbe una vasta ricaduta anche sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

