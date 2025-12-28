Quando Torremaggiore salvò la Coppa del Mondo di calcio
Durante la seconda guerra mondiale anche la Coppa Rimet, il primo e storico trofeo dei mondiali di calcio, fu in grave pericolo. Adolf Hitler ne aveva chiesto il trasferimento in Germania, con il rischio che venisse requisita dai nazisti. Per evitarlo, Ottorino Barassi, allora segretario della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Quando Torremaggiore salvò la coppa del mondo di calcio da Hitler Nel 1942 la Rimet che era detenuta dall'Italia campione venne nascosta in Puglia
Leggi anche: I convocati dell’Uzbekistan per la Coppa del Mondo 2026: l’ultima selezione di Fabio Cannavaro in vista del sorteggio della Coppa del Mondo
Quando Torremaggiore salvò la coppa del mondo di calcio da Hitler Nel 1942 la Rimet che era detenuta dall' Italia campione venne nascosta in Puglia.
Quando Torremaggiore salvò la Coppa del Mondo di calcio - Hitler voleva portarla in Germania, zia Lisetta e Ottorino Barassi la conservarono a Torremaggiore durante la guerra ... foggiatoday.it
Quando Torremaggiore salvò la coppa del mondo di calcio da Hitler Nel 1942 la Rimet che era detenuta dall'Italia campione venne nascosta in Puglia - Milano, 1942 – Durante la Seconda guerra mondiale anche la Coppa Rimet, il primo e storico trofeo dei Mondiali di calcio, fu in grave pericolo. noinotizie.it
Oltre 6mila prestazioni nel 2025 al PPI di Torremaggiore: il plauso del Comitato Salute Alto Tavoliere - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.