Quando Torremaggiore salvò la coppa del mondo di calcio da Hitler Nel 1942 la Rimet che era detenuta dall' Italia campione venne nascosta in Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore: Milano, 1942 – Durante la Seconda guerra mondiale anche la Coppa Rimet, il primo e storico trofeo dei Mondiali di calcio, fu in grave pericolo. Adolf Hitler ne aveva chiesto il trasferimento in Germania e il rischio che venisse requisita dai nazisti era concreto. Per evitarlo, Ottorino Barassi, allora segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, decise di compiere un gesto tanto semplice quanto coraggioso: sottrarre la Coppa ai controlli e nasconderla in un luogo sicuro, lontano da occhi indiscreti. Il trofeo venne portato a Torremaggiore e custodito nell’abitazione della famiglia Barassi, in particolare da una donna di straordinario coraggio, zia Lisetta, che lo tenne per anni celato in una scatola sotto un letto, proteggendolo con discrezione e determinazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

