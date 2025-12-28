Ascanio Pacelli condivide la propria esperienza nel nuovo speciale natalizio di Verissimo, andato in onda il 27 dicembre su Canale 5. Tra riflessioni personali e momenti di sincerità, l’intervista offre uno sguardo autentico sulla sua vita e sulle sfide di essere un figlio. Un’occasione per comprendere il valore delle relazioni familiari e il percorso di crescita di una figura pubblica.

Ascanio Pacelli si racconta senza filtri nello speciale natalizio di Verissimo, andato in onda sabato 27 dicembre su Canale 5 con le storie e le interviste più significative degli ultimi mesi. Al centro dell’intervista, il rapporto con la moglie Katia Pedrotti, la famiglia, le crisi attraversate negli anni e una riflessione lucida sul significato della popolarità nata con il Grande Fratello. Pacelli parte dal nucleo centrale della sua vita: la famiglia. “La famiglia è il motore della vita. Nulla vale se non ci sono loro, sono fortunato”, afferma. Ripercorrendo l’incontro con Katia, conosciuta proprio nel reality, spiega: “Quando ho conosciuto Katia, ho capito subito che lei era diversa, era semplice, era una persona trasparente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ti rendi conto che sei tu a dare qualcosa ai tuoi genitori diventa difficile. Il Grande Fratello? Non è un trampolino di lancio” : Ascanio Pacelli in lacrime a Verissimo

Leggi anche: Grande Fratello, Katia Pedrotti parla di Ascanio Pacelli: "Dopo 20 anni, quando lo guardo mi emoziono ancora"

Leggi anche: Grande Fratello, Cristina Plevani parla del rapporto con Floriana Secondi e Ascanio Pacelli e sul cast svela che...

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ascanio Pacelli: «Con mia moglie Katia Pedrotti abbiamo superato una crisi profonda». Poi le lacrime per la malattia della madre; Giampaolo Morelli: «Ho scoperto la dislessia dopo i 30 anni. Sentirmi inadeguato da bambino mi ha portato alla depressione»; “Elogio della Pace” di sant’Agostino nel 1° Messaggio per la Pace 2026 di Leone XIV; Oroscopo del giorno dopo: venerdì 26 dicembre 2025 (Santo Stefano).

IN QUELLA STANZA In quella stanza ti rendi conto di quanto sei impotente di fronte al suo sforzo. In quella stanza arrivi perfino a sentirti di troppo, anche se non è così. Perché in qualche modo le dimostri che ci sei, che sei con lei. Ci provi stringendole la man - facebook.com facebook

Sono quei giorni dell’anno in cui ti rendi conto di quante chat hai silenziato. x.com