Quando la Coppa Italia di volley 2026? Orari quarti di finale tv streaming incroci e tabellone

Le migliori otto squadre al termine del giornata di andata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si sono qualificate alla Coppa Italia. La competizione prevede la disputa di quarti di finale in partita secca sul campo delle migliori classificate: la prima ospiterà l’ottava, la seconda riceverà la visita della settima, la terza dovrà fare i conti con la sesta di fronte al proprio pubblico, la quarta incrocerà la quinta piazzata. Le sfide da dentro o fuori si disputeranno tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

