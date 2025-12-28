Quando ero Riccardo ero un uomo che aspettava la morte come liberazione volevo essere femmina ma non potevo Ora sono felice | Ginevra Morsilli racconta a Verissimo il percorso di transizione

Ginevra Morsilli, nota violinista di strada e protagonista di Tu sì che vales, condivide a Verissimo il suo percorso di transizione. Da Riccardo, uomo in attesa di una liberazione, a Ginevra, donna felice e realizzata. La sua storia testimonia il cambiamento e l’importanza di vivere autenticamente se stessi, offrendo uno sguardo sincero sulla propria crescita personale.

“ Finalmente sono felice. Riccardo, il mio vecchio nome, era un uomo che aspettava la morte come una liberazione”: parla così Ginevra Morsilli, violinista di strada diventata famosa nell’ultima edizione del programma tv Tu sì che vales. La donna ha raccontato a Verissimo la sua transizione di genere. “ Il percorso che mi ha portato a essere Ginevra inizia il 19 marzo 2019 ” ha svelato nel salotto di Silvia Toffanin. “Decido di esibirmi in strada, con un paio di scarpe da donna, un tacco 12. L’ho fatto come esempio, come gesto personale per mettermi nei panni altrui, un uomo che si esibisce per strada con le scarpe da donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando ero Riccardo ero un uomo che aspettava la morte come liberazione, volevo essere femmina ma non potevo. Ora sono felice”: Ginevra Morsilli racconta a Verissimo il percorso di transizione Leggi anche: La transizione di Ginevra Morsilli, violinista di Tu sì que vales: “Riccardo era un uomo che aspettava la morte” Leggi anche: Ginevra Morsilli a Verissimo, il lungo conflitto interiore, la rinascita e le scarpe rosse: così ha detto addio a Riccardo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Da Riccardo a Ginevra: la storia della violinista di Tú Sí Que Vales; Maria Sole Agnelli, due mariti, 5 figli e la tenuta a Torre in Pietra (rapinata a gennaio per oltre 200mila euro); Francesco Sarcina: «Giulia mi ha insegnato ad amare. Riccardo Scamarcio? Non rimpiango quell'amicizia e Clizia Incorvia sbaglia con...; Riccardo Cocciante/ Dai grandi successi alla lotta contro le discriminazioni: Avuti complessi. “Quando ero Riccardo ero un uomo che aspettava la morte come liberazione, volevo essere femmina ma non potevo. Ora sono felice”: Ginevra Morsilli racconta a Verissimo il ... - La storia di Ginevra Morsilli, violinista di strada che ha raccontato a Verissimo la sua transizione di genere e come ha trovato la felicità nella musica ... ilfattoquotidiano.it

"Riccardo era un uomo infelice, sempre a disagio, fuori posto. Aspettava la morte come una liberazione, perché non amava la vita che stava vivendo" A Verissimo, il percorso di transizione di Ginevra Morsilli, la violinista diventata popolare con l'edizione 2025

