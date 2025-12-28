Quale film incasserà di più nel 2026? Avengers | Doomsday secondo oltre 700 analisti

Secondo più di 700 analisti, Avengers: Doomsday potrebbe essere il film con i maggiori incassi del 2026. Dopo alcuni anni di flessione, il Marvel Cinematic Universe si prepara a tornare protagonista con questa nuova produzione. Mentre alcuni titoli hanno mantenuto successo, altri hanno incontrato difficoltà, lasciando spazio a grandi aspettative per il futuro dei film Marvel.

Gli esperti del settore prevedono grandi numeri per Avengers: Doomsday. Il Marvel Cinematic Universe è in crisi da alcuni anni, a parte film come Spider-Man: No Way Home e Deadpool & Wolverine. Tuttavia, l’MCU sta riponendo molta fiducia nella sua prossima grande uscita di dicembre 2026. Questo film, Avengers: Doomsday, presenterà la prossima grande minaccia per l’universo Marvel con l’arrivo del Dottor Destino. Con un cast mostruoso che include il ritorno di Robert Downey Jr. nel nuovo ruolo di Doom, l’MCU vuole vedere se riuscirà a ribaltare la situazione con questa uscita. ComicBookMovie riporta che oltre 700 esperti del settore ritengono che Avengers: Doomsday sarà il re del botteghino del 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

