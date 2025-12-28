Il confine tra un uso intenso del cellulare e un’eventuale dipendenza è sottile e oggetto di dibattito tra gli esperti. In alcune situazioni, la difficoltà nel lasciarlo per poche ore può riflettere problematiche più profonde, come una dipendenza reale. La testimonianza di un genitore evidenzia quanto possa essere difficile sradicare questa abitudine, sollevando domande sulla normalità e sui limiti dell’utilizzo quotidiano del cellulare.

«G liel’ho tolto per una sera sola e mio figlio è andato fuori di sé. Tremava, piangeva, mi urlava che gli stavo rovinando la vita. Io volevo solo che studiasse e dormisse. e invece mi sono ritrovata davanti un ragazzo che non riconoscevo più». Per Maria, 47 anni, quella sera è stata uno spartiacque: credeva di dare una lezione educativa e invece ha visto suo figlio crollare in una tempesta emotiva tanto intensa da farle temere una vera crisi d’astinenza. «Non avevo mai visto una reazione così. Mi è sembrato di toccare con mano qualcosa che non avevo gli strumenti per comprendere» racconta. Negli ultimi anni, mentre episodi come questo diventano sempre più frequenti, si è aperto un dibattito articolato su cosa significhi davvero parlare di “dipendenza digitale”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Qual è il confine tra l’uso eccessivo del cellulare e l’impossibilità di farne a meno per qualche ora? Gli esperti discutono se si tratti di vera malattia

Leggi anche: Disturbi alla vista nei bambini: l'allarme del primario sull'uso eccessivo di smartphone e pc

Leggi anche: Napoli, Conte “copia” Spalletti: ora anche lui non può più farne a meno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Una questione di confine può scatenare una lite tra vicini… ma non deve trasformarsi in un conflitto eterno. Tra recinzioni, muri, spigoli e spazi condivisi, capire quali sono i diritti, doveri e strumenti di gestione è fondamentale per mantenere la serenità in c - facebook.com facebook