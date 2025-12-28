Putin e Trump la telefonata Voci clamorose | Sono andati in panico

Recenti indiscrezioni riportano che, poco prima dell’incontro tra Trump e Zelensky, ci sarebbe stata una telefonata tra il presidente americano e Vladimir Putin, definita “buona e costruttiva”. La notizia ha suscitato molte voci e speculazioni, alimentando un clima di incertezza e attenzione internazionale. Questa discussione, definita come una “bomba russa”, evidenzia le tensioni e le dinamiche diplomatiche in atto tra le principali potenze mondiali.

Chiamiamola una "bomba russa" su Mar-a-Lago. Subito prima del faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky dal Cremlino si sparge la voce che qualche ore prima, su iniziativa del presidente americano, c'è stata una telefonata tra il capo della Casa Bianca e Vladimir Putin, "buona e costruttiva". Indiscrezione poi confermata dallo stesso Trump (che riferirà all'omologo russo anche dopo il vertice con il presidente ucraino e un'altra telefonata con i leader Ue, Giorgia Meloni compresa) e che pare abbia indisposto e preoccupato lo staff di Kiev arrivato in Florida. L'inviato del Cremlino negli Usa K irill Dmitriev ha affermato su X che dopo telefonata tra i due presidenti, "i guerrafondai sono andati in panico ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Putin e Trump, la telefonata. Voci clamorose: "Sono andati in panico" Leggi anche: Ucraina: Dmitriev, 'sostenitori guerra nel panico dopo telefonata Putin-Trump' Leggi anche: Ucraina, in corso la telefonata tra Trump e Putin Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cremlino, ‘non è ancora in programma telefonata Putin-Trump’; Putin: 'Mosca pronta a usare la forza se Kiev non tratta'; Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”; Trump sente Putin: «Ci incontreremo a Budapest». Lo Zar: «Relazioni a rischio con invio Tomahawk». Zelensky a Washington. Putin, auguri a Trump e silenzio in Parlamento: le nuove mosse del Cremlino - Un telegramma natalizio oltreoceano e uno “strappo” alla prassi dell’Assemblea federale: cosa c’è dietro le scelte del presidente russo e perché contano ora ... lasicilia.it

Telefonata Trump-Putin: “passi avanti di pace, ci vediamo a Budapest”/ Domani vertice Zelensky: gli scenari - La telefonata di oltre due ore tra Trump e Putin riapre la trattativa di pace per l'Ucraina: dopo l'Alaska sarà Budapest il luogo del vertice Usa- ilsussidiario.net

Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che lui e l’omologo russo si incontreranno prossimamente a ... tg24.sky.it

Zona Bianca. . Telefonata Trump-Putin: Putin ha accettato la proposta Usa di proseguire i lavori per la pace attraverso due gruppi di lavoro, uno sulla sicurezza e uno sull’economia Gli aggiornamenti in diretta da Mar-a-Lago, Florida, per l’incontro Trump-Zelen - facebook.com facebook

#Trump vede #Zelensky a #MaraLago: " #Putin fa sul serio sulla pace". Da Mosca: "Telefonata organizzata dagli Usa". Il tam tam sul "doppio tavolo" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.