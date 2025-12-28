Putin e l' Ucraina è l' ultimo capitolo di una lunga serie di guerre imperiali fallite?
La guerra tra Russia e Ucraina rappresenta un capitolo recente di conflitti imperiali complessi e prolungati. Secondo l’esperto di storia militare Mankoff, Mosca ha sottovalutato la coesione delle nazioni occidentali e la determinazione di Stati Uniti e Europa nel sostenere Kiev, anche attraverso sanzioni e assistenza militare. Questo scenario evidenzia come, anche in conflitti di lunga durata, le dinamiche internazionali possano influenzare l’esito e la durata delle guerre.
Secondo l'esperto di storia bellica Mankoff, nella guerra in Ucraina Mosca ha sottovalutato la coesione occidentale, la durata delle sanzioni e la disponibilità di Stati Uniti ed Europa a sostenere Kiev con armi, intelligence e risorse finanziarie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
