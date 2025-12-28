Per evitare che i carabinieri entrassero nell’appartamento di via Tibaldi dove, malgrado fosse ai domiciliari, portava avanti la sua attività di spaccio, ha aizzato contro di loro il suo pitbull. È successo nel pomeriggio di Santo Stefano e il proprietario del cane, un pusher diciottenne, è stato di nuovo arrestato dai militari dell’Arma, che sono riusciti a evitare l’attacco del molosso e perquisire l’abitazione. I carabinieri della stazione Navile, che avevano già fermato lo scorso ottobre il diciottenne mentre era occupato a vendere hashish e cocaina in un parco della Bolognina, erano andati a controllare il giovane che, a seguito di quell’arresto, era stato messo ai domiciliari, per verificare che rispettasse la misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pusher aizza il cane contro i carabinieri

Leggi anche: Aggredisce la compagna e aizza il cane contro i carabinieri: arrestato

Leggi anche: Pino Torinese, non paga l’affitto da mesi e aizza il cane contro la troupe di Fuori dal coro: “Cogl*one, ti spacco la faccia”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pusher aizza il cane contro i carabinieri; Polizia Locale Genova: abbandono rumenta, arresto ricercati e un pusher; Arrestato 35enne con quattro etti di droga a Santa Margherita; Spaccata con tombino, rapina alla tabaccheria in via Menotti a Genova.

Pusher aizza il cane contro i carabinieri - Per evitare che i carabinieri entrassero nell’appartamento di via Tibaldi dove, malgrado fosse ai domiciliari, portava avanti la sua attività di spaccio, ha aizzato contro di loro il suo pitbull. ilrestodelcarlino.it