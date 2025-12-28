Pulisic scatenato per gol e assist da quando è in Italia ma Lautaro gli resta davanti

Da quando è approdato in Italia, Christian Pulisic ha dimostrato una grande capacità offensiva, contribuendo con gol e assist. Tuttavia, Lautaro Martinez mantiene una posizione di vantaggio nel confronto numerico. Analizzando i dati, si evidenziano le performance di Pulisic nel contesto della Serie A, sottolineando la sua influenza nel reparto offensivo e la competitività tra i due attaccanti.

Inter News 24 Numeri pazzeschi di Christian Pulisic per quanto riguarda i gol e gli assist da quando è in Italia. Ma Lautaro Martinez resta davanti a lui. Il campionato italiano celebra i suoi protagonisti assoluti attraverso i dati raccolti da Opta. Sotto i riflettori c'è Christian Pulisic, l'eclettico trequartista statunitense dotato di rapidità e visione di gioco, che continua a essere l'anima offensiva del Milan. Dal suo sbarco in Italia nel 2023, l'ex Chelsea ha partecipato attivamente a 50 marcature, collezionando 31 reti e 19 assist. In questa esclusiva classifica dei "giocatori totali", l'unico a tenere il passo — e a superarlo — è l'uomo simbolo della Beneamata.

