Pulisic e Nkunku trascinano il Milan | Verona abbattuto rossoneri di nuovo in vetta

Il Milan si impone con convinzione sul Verona nell'anticipo di domenica, consolidando la propria posizione in classifica. Pulisic e Nkunku si distinguono come protagonisti, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. La squadra dimostra un buon equilibrio e determinazione, mantenendo il vantaggio in classifica. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso stagionale del club, che si conferma tra le protagoniste del campionato di Serie A.

Bella vittoria del Milan che sconfigge nettamente il Verona nell’anticipo domenicale di questo turno di serie A. Nell’anticipo della domenica di serie A il Milan batte nettamente il Verona e conquista momentaneamente la vetta della classifica. Finisce 3 a 0 per i rossoneri con una gara mai in discussione, a segno il solito Christian Pulisic . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Milan-Verona: gol di Pulisic e doppietta del ritrovato Nkunku, rossoneri in controllo| Live 3-0 Leggi anche: Milan, sorpasso in vetta all’Inter: Pulisic e due gol di Nkunku battono il Verona a San Siro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli-Milan 2-0, la semifinale di Supercoppa Italiana in diretta: gol Neres e Hojlund, Conte in finale; Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Verona: Loftus-Cheek e Nkunku dal 1', fuori Orban; Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0. Pulisic trascina il Milan, poi Nkunku si sblocca e conquista San Siro: Verona travolto - 0 l'Hellas Verona nella diciassettesima giornata di Serie A, lasciandosi alle spalle la brutta prova in Supercoppa Italiana e tornando alla vittoria a San Siro dopo il pareggio n ... msn.com

Il Milan torna a vincere sotto gli occhi di Agnelli: tris al Verona, Nkunku si sveglia - I rossoneri tornano alla vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo rimediato alla scorsa giornata e si riportano in vetta alla classifica ... tuttosport.com

Milan-Verona 3-0. Pulisic e Nkunku regalano la vittoria ad Allegri. I rossoneri staccano la Juventus: la classifica aggiornata - Sì è appena conclusa la sfida tra il Milan e il Verona con il punteggio di 3- tuttojuve.com

Prima Pulisic nel finale poi ci pensa #Nkunku mettere KO il Verona nel secondo tempo Il Milan vola al primo posto in classifica aspettando l’Inter #MilanVerona #DAZN x.com

FORMAZIONE UFFICIALE: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.