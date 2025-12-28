Publiesse Chiaravalle sipario su un 2025 coi fiocchi Coach Guidotti | Salutiamo un anno magnifico

Publiesse Chiaravalle conclude il 2025 con risultati significativi nel panorama della pallamano nazionale. Coach Guidotti commenta: «È stato un anno importante, ricco di sfide e traguardi». La squadra ha compiuto passi avanti importanti, affrontando con determinazione le proprie prime esperienze in élite e raggiungendo l’obiettivo della salvezza. Un bilancio positivo che apre nuove prospettive per il futuro.

