Publiesse Chiaravalle sipario su un 2025 coi fiocchi Coach Guidotti | Salutiamo un anno magnifico
Publiesse Chiaravalle conclude il 2025 con risultati significativi nel panorama della pallamano nazionale. Coach Guidotti commenta: «È stato un anno importante, ricco di sfide e traguardi». La squadra ha compiuto passi avanti importanti, affrontando con determinazione le proprie prime esperienze in élite e raggiungendo l’obiettivo della salvezza. Un bilancio positivo che apre nuove prospettive per il futuro.
CHIARAVALLE – Il grande passo dentro al mondo della pallamano vera, nell’élite dello stivale. Le prime fatiche, le prime soddisfazioni, l’immensa impresa della salvezza. Il restyling estivo, l’anno zero con un progetto rinnovato. Fino ad arrivare al girone di andata spumeggiante disputato e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
