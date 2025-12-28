Psicologia dello shopping | come resistere ai finti saldi post-Natale

Dopo le festività natalizie, molti si trovano a fare i conti con la cosiddetta “stanchezza decisionale”. In questo periodo, le strategie di marketing puntano spesso sui cosiddetti “finti saldi”, approfittando di un momento in cui la nostra capacità di resistere agli impulsi d’acquisto è ridotta. Conoscere i meccanismi psicologici alla base di questi comportamenti può aiutare a fare scelte più consapevoli e ponderate.

I giorni di fine dicembre sonoa cerchiati in rosso sui calendari degli esperti di marketing. Siamo in quella fase psicologica particolare chiamata “stanchezza decisionale” post-festiva: dopo aver passato settimane a scegliere regali per gli altri, la nostra forza di volontà è ai minimi storici. I negozi lo sanno bene e lanciano sconti anticipati o promozioni “esclusive” per svuotare i magazzini prima dei saldi ufficiali (qui tutte le date regione per regione). Il nostro cervello, inebriato dalle luci natalizie e ancora in modalità “spesa”, è vulnerabile alle tecniche di neuromarketing che sfruttano i nostri istinti più basilari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

