Prove di pace | Trump sente Putin e riceve Zelensky La chiamata con Meloni e gli altri leader Ue

In un recente scambio di comunicazioni, Donald Trump ha avuto conversazioni con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, esprimendo la convinzione che entrambi desiderino trovare un accordo per la pace in Ucraina. Contestualmente, ha sentito anche la presidente del Consiglio Meloni e altri leader europei, sottolineando un comune interesse per una risoluzione del conflitto. Questi incontri evidenziano l’importanza di un dialogo volto a favorire stabilità e pacificazione nella regione.

- "Credo che sia Putin che Zelensky vogliano trovare un accordo. Tutti vogliono lo stesso risultato, arrivare alla pace in Ucraina quanto prima". È un Donald Trump ottimista quello che ha accolto il leader di Kiev nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per l'atteso vertice sul piano di pace per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che il capo del Cremlino "è molto serio" riguardo alla pace. Anche se il negoziato resta "molto complesso", ha ammesso il tycoon, sottolineando che "non ci sono scadenze" e che al centro delle discussioni ci sono "forti garanzie di sicurezza" per Kiev, una questione nella quale gli europei saranno "molto coinvolti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prove di pace: Trump sente Putin e riceve Zelensky. La chiamata con Meloni e gli altri leader Ue Leggi anche: Ucraina, Meloni con gli altri leader sente Zelensky: mai come ora serve unità di vedute tra partner Ue, Kiev e Usa Leggi anche: Trump sente Putin al telefono prima dell'incontro con Zelensky: "Chiamata molto buona" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump: «Zelensky e Putin vogliono un accordo. Forti garanzie di sicurezza a Kiev, Ue coinvolta»; Zelensky in Canada, poi call con i leader europei. Tusk: «Garanzie di sicurezza cruciali per accordo»; Ucraina, Trump sente Putin prima di incontrare Zelensky. Cremlino: «Sono entrambi contrari alla tregua». Trump sente Putin e riceve Zelensky, ‘vogliono l’accordo’ - ‘Siamo nelle fasi finali dei colloqui’, dice il presidente americano. msn.com

Putin: “Pace di Trump? Un buon punto di partenza”/ Zelensky sente Rubio: “Valuto solo proposte realistiche” - Putin ha commentato positivamente il piano di Trump per la pace in Ucraina: si tratta di un buon punto di partenza, ma che richiede alcuni aggiustamenti Sembrano procedere serrate le trattative sul ... ilsussidiario.net

Zelensky domenica andrà da Trump, prove di pace: le invasioni russe e il futuro post-guerra. I nuovi scenari - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar- msn.com

Zelensky domenica andrà da Trump, prove di pace: le invasioni russe e il futuro post-guerra. I nuovi scenari - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.