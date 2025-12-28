Prospettive del territorio Il ’tour’ di Confesercenti

Si sono concluse le "Colazioni itineranti", iniziativa organizzata da Confesercenti Pistoia per confrontarsi sui progetti e le prospettive future dei territori insieme ad amministratori comunali e soci. Tra i temi affrontati durante gli incontri ci sono stati il commercio, il turismo e lo sviluppo economico locale. Queste colazioni, nate come un momento conviviale di scambio di auguri natalizi, sono presto diventate uno spazio di dialogo e approfondimento, permettendo di fare un bilancio dell’anno trascorso e programmando collegiamente le prospettive per il futuro. Le tappe sono state sette, partendo in ’alta quota’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Commercio, Confesercenti celebra le eccellenze del territorio: premiato un negozio di abbigliamento

