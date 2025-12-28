Proporrò un premio per i due agenti eroi

A 24 ore dall’incendio che ha danneggiato le roulotte dei proprietari della pista di pattinaggio in piazza del Donatore ad Albignasego, il vicesindaco Gregori Bottin ha coordinato le operazioni di soccorso. In considerazione dell’intervento e del supporto fornito dagli agenti sul campo, si propone un riconoscimento per i due agenti considerati eroi in questa situazione.

