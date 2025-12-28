Proporrò un premio per i due agenti eroi
A 24 ore dall’incendio che ha danneggiato le roulotte dei proprietari della pista di pattinaggio in piazza del Donatore ad Albignasego, il vicesindaco Gregori Bottin ha coordinato le operazioni di soccorso. In considerazione dell’intervento e del supporto fornito dagli agenti sul campo, si propone un riconoscimento per i due agenti considerati eroi in questa situazione.
A 24 ore dal rogo che ieri sera 27 dicembre ha devastato le roulotte dei proprietari della pista di pattinaggio sul ghiaccio che fino all'Epifania allieterà i visitatori in piazza del Donatore ad Albignasego, il vicesindaco Gregori Bottin che fin dai primi momenti ha coordinato i soccorsi ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
