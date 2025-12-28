Pronto soccorso in pressing C’è il piano riorganizzativo Ma il sindacato non ci sta

AREZZO La carenza di personale continua a gravare pesantemente sui Pronto Soccorso della Asl Toscana Sud-Est, compreso il grande hub dell’emergenza all’ ospedale San Donato. La carenza di personale medico e infermieristico è uno dei temi cruciali sui quali la Asl sta lavorando per migliorare il servizio e abbattere i tempi di attesa che sopratutto nella fase del picco influenzale, (come abbiamo registrato nei giorni scorsi), genera un aumento del carico di lavoro per i sanitari. L’Asl ha annunciato un piano di riorganizzazione strutturale che partirà dal San Donato, ma avrà una portata ben più ampia, coinvolgendo l’intero sistema dei Pronto Soccorso aziendali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

