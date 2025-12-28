Pronto per una nuova stagione a tutto gas
"Marco è per noi un solido punto di riferimento. Abbiamo costruito un rapporto forte e siamo certi che il 2026 ci porterà grandi soddisfazioni". Con queste parole il team manager di BrCorse, Andrea Stefano Brambilla, ha annunciato sui Social il prolungamento del rapporto professionale tra la scuderia di Arcore (MB) e Marco Gaggi a margine di un’annata frenata sul più bello da una serie di vicissitudini. Il non ancora ventiduenne centauro fanese affronterà così il suo quarto anno con la squadra di "Brambo", con la quale in sella ad una Yamaha R3 ha chiuso al dodicesimo posto, secondo tra gli italiani, l’edizione 2025 della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
