"Marco è per noi un solido punto di riferimento. Abbiamo costruito un rapporto forte e siamo certi che il 2026 ci porterà grandi soddisfazioni". Con queste parole il team manager di BrCorse, Andrea Stefano Brambilla, ha annunciato sui Social il prolungamento del rapporto professionale tra la scuderia di Arcore (MB) e Marco Gaggi a margine di un’annata frenata sul più bello da una serie di vicissitudini. Il non ancora ventiduenne centauro fanese affronterà così il suo quarto anno con la squadra di "Brambo", con la quale in sella ad una Yamaha R3 ha chiuso al dodicesimo posto, secondo tra gli italiani, l’edizione 2025 della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronto per una nuova stagione a tutto gas

Leggi anche: Sci Alpino, tutto pronto per la nuova stagione di Coppa del Mondo: si parte da Soelden

Leggi anche: Crociere, al porto di Napoli gas pulito per le maxi-navi: «Inizia una nuova stagione»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pronto per una nuova stagione a tutto gas; Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino pronto a tornare in onda con una nuova stagione; Alessandro Borghese 4 Ristoranti, dal 21 dicembre torna con i nuovi episodi. Anticipazioni; Atalanta-, tutto quello che c'è da sapere.

Pronto per una nuova stagione a tutto gas - La Supersport 300, nella quale il testimonial del Comune di Fano ed Amici Senza Frontiere ha gareggiato per sei stagioni, verrà peraltro messa in pensione nel 2026 per lasciare spazio alla Sportbike, ... msn.com