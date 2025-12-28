Qualche giorno di pausa, poi si ripartirà dal mercato di riparazione prima dell’ultima gara del girone di andata, per il Cesena in programma sabato 10 gennaio, in casa, contro l’Empoli (fischio d’inizio alle 19.30), la gara tanto attesa dai fratelli Shpendi che salvo cessioni si ritroveranno in campo da avversari. Cristian era e resta l’uomo mercato del Cavalluccio con la proprietà disposta a cederlo ma solo in caso di offerte intorno ai 4-5 milioni. Qualcosa si starebbe muovendo al riguardo ma nella massima serie italiana e non con l’Al Sadd di Mancini. La questione ad ogni modo slitterà quasi sicuramente a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronti i rinnovi del dg Di Taranto e di Klinsmann

