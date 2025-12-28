Pronta una flotta di idrovolanti | cosa c' è dietro mossa di Trump

Il Pentagono sta pensando di affidarsi a una flotta di aerei anfibi civili, gestiti da contractor, per rafforzare le capacità operative degli Stati Uniti nel Pacifico. L'iniziativa emerge dal National Defense Authorization Act (NDAA) appena approvato, un'iniziativa che prevede un programma pilota triennale sotto la responsabilità dell'Indo-Pacific Command (INDOPACOM), in coordinamento con il Dipartimento della Difesa e la Marina. Questa scelta nasce dalla necessità statunitense di colmare una lacuna critica: gli Usa, infatti, non dispongono più di una vera capacità anfibia aerea militare, il tutto mentre aumenta la possibilità di uno scontro con la Cina in uno scenario vastissimo e complesso come quello dell'indo-pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

