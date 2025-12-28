Pronostico Zambia-Marocco | da 7 anni finisce sempre così

Zambia-Marocco è una sfida valida per la terza giornata di Coppa d’Africa. Il Marocco, in testa nel girone con 4 punti, punta a consolidare la posizione, evitando sorprese. La partita si inserisce in un contesto di rivalità e dinamiche di qualificazione, con i marocchini favoriti grazie a una storia recente che sembra confermare un certo dominio sullo Zambia. Di seguito, pronostico, formazioni e info su come seguirla.

Zambia-Marocco è una gara della terza giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Oltre il fatto che il Marocco padrone di casa – primo nel girone con 4 punti, quindi non ancora qualificato – ha tutta l'intenzione di chiudere al primo posto nel suo raggruppamento e non vuole di certo rischiare un'uscita anticipata (e soprattutto inaspettata), c'è un dato che mette in evidenza quella che è una superiorità clamorosa da parte dei marocchini sul Mali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Negli ultimi sette anni c'è sempre stata una sola e unica squadra a prendersi la vittoria ed è quella che sta ospitando questa Coppa d'Africa.

