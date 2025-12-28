Pronostico Roma-Genoa | il grande ex può inguaiare i giallorossi

La partita tra Roma e Genoa, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, si svolgerà lunedì alle 20:45. In questa occasione, il ritorno di un ex giocatore potrebbe influire sull’andamento dell’incontro. Di seguito, si presentano statistiche, formazioni probabili, pronostico e modalità di visione in diretta TV e streaming.

Roma-Genoa è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Roma ritrova Daniele De Rossi, bandiera del club giallorosso, che per la prima volta affronterà da avversario la squadra con cui ha giocato praticamente per tutta la carriera da calciatore (oltre 450 presenze) e che ha pure allenato nel 2024 per qualche mese. Sicuramente una serata speciale per l’attuale allenatore del Genoa, costellata di emozioni contrastanti: l’ha ribadito lo stesso De Rossi durante una delle ultime interviste: “Non avrei mai potuto immaginare di dover lavorare per una settimana con l’obiettivo di far perdere la Roma”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

