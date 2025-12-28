Bologna-Sassuolo è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nell’ultima giornata di Serie A del 2025 c’è spazio anche per questo intrigante derby emiliano tra due squadre, Bologna e Sassuolo, che stanno facendo molto bene pur lottando per obiettivi diversi. I rossoblù nella scorsa settimana sono stati impegnati in Supercoppa Italiana: a Riad hanno avuto l’opportunità di disputare un’altra finale dopo quella trionfale in Coppa Italia a maggio, ma stavolta l’epilogo è stato diverso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Sassuolo: equilibrio perfetto nei precedenti

Leggi anche: Pronostico Cremonese-Lecce, precedenti in perfetto equilibrio: finirà così

Leggi anche: Precedenti in equilibrio . Bel ricordo per il Sassuolo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pronostico Bologna-Sassuolo quote analisi 17 giornata Serie A; Pronostici Bologna-Sassuolo: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 28.12.2025 Serie A; Pronostico Bologna-Sassuolo: analisi, quote e consigli; Pronostico Bologna-Sassuolo 28 dicembre 2025 Serie A.

Pronostico Bologna-Sassuolo: equilibrio perfetto nei precedenti - Sassuolo è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it