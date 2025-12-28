Pronostico Atalanta-Inter | un tabù che resiste dal 2018

Atalanta-Inter è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A Riad, lunedì scorso, l’ Inter ha fallito il primo obiettivo stagionale. Nella semifinale di Supercoppa Italiana i nerazzurri si sono arresi al Bologna – sì, di nuovo fatali i rossoblù, per l’ennesima volta – ai calci di rigore, dopo che i regolamentari erano terminati 1-1 (Orsolini aveva risposto a Thuram). Non che la Supercoppa fosse in cima ai pensieri di Cristian Chivu e dei suoi uomini – lo stesso dicasi per i tifosi – ma si tratta pur sempre di un trofeo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

