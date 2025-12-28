Pronostico Angola-Egitto | tutto deciso e quindi festa

Angola-Egitto è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Tutto deciso, o quasi, nel gruppo B. L’Egitto è qualificato, sicuro del primo posto, l’Angola invece con un punto spera di potersi prendere un secondo posto. Ma serva anche una vittoria dello Zimbabwe contro il Sudafrica e anche una migliore differenza reti, poi. Insomma, è molto molto complicato che ci possano essere questa serie di combinazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quindi sì, tutto deciso, togliendo quel quasi. E questo permette di pensare anche ad una partita diversa rispetto a quelle che stiamo vedendo adesso in Coppa d’Africa, nelle quali gli attacchi – nella maggiore parte dei casi – faticano, e le difese belle rude vanno a nozze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

