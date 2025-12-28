Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 28 dicembre. Tiene banco la Serie A con le tre favorite del momento tutte in campo. Il Milan inizia all’ora di pranzo ospitando il Verona a San Siro, poi sarà la volta della Cremonese di ricevere il Napoli fresco vincitore della Supercoppa allo “Zini” e infine la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 28 dicembre: Milan, Napoli e Inter tutte in campo

Leggi anche: Pronostici di oggi 14 dicembre: Genoa-Inter, Milan-Sassuolo, Udinese-Napoli

Leggi anche: DIRETTA | Tutte le notizie del 6 dicembre: oggi in campo Inter-Como

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pronostici Premier League: le partite della 18° giornata, dal Boxing Day al 28 dicembre 2025; Cremonese-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 40/1525 di sabato 20 dicembre 2025; Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025 Premier.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per le partite della 17^ giornata (27-28 dicembre 2025) - 28 dicembre 2025, i possibili favoriti nella 17^ giornata del massimo campionato. ilsussidiario.net