Si è chiuso il girone di andata del campionato di Promozione, con la Centese che può guardare alla seconda parte di stagione con orgoglio e grande determinazione. Il quarto posto in classifica con 28 punti, frutto di 14 risultati utili consecutivi e solo due sconfitte, racconta meglio di qualsiasi parola il valore di un percorso solido, continuo e ambizioso. Il girone di andata ha avuto un padrone chiaro: il Valsanterno, protagonista di una prima metà di stagione quasi perfetta, capace di imporre un ruolino di marcia impressionante e di dimostrare sul campo di avere qualcosa in più. Alle sue spalle in zona play off il Vasetta Lagaro, quindi il Casumaro, squadra ambiziosa fin dall’inizio, costruita per stare ai vertici e semplicemente coerente con le aspettative, dopo l’ottimo campionato scorso e gli importanti innesti estivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Centese quarta al giro di boa. Un percorso firmato Di Ruocco

Leggi anche: Promozione Pietrasanta e Forte avanti a pareggi. Le due versiliesi sotto aspettativa al giro di boa

Leggi anche: Casertana, giro di boa da vero record: la lotta promozione non è un sogno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Promozione. Centese quarta al giro di boa. Un percorso firmato Di Ruocco.

Promozione. Centese quarta al giro di boa. Un percorso firmato Di Ruocco - Si è chiuso il girone di andata del campionato di Promozione, con la Centese che può guardare alla seconda parte di stagione con orgoglio e grande determinazione. sport.quotidiano.net