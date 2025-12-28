programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 28 Dicembre 2021. Mattina. 06:22 - Hazzard Pruitt e Gregory, due ex-galeotti, sono alla ricerca di un bottino di 500000 dollari che dieci anni prima un rapinatore aveva nascosto nella contea di Hazzard 07:07 - The Tom & Jerry Show Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio 07:27 - Looney Tunes: Due conigli nel mirino Animazioni - Bugs Bunny e Lola Bunny finiscono nella lista dei ricercati dell'FBI per colpa di un raro fiore che rende le persone invisibili Regia di J 08:48 - Lorax - Il guardiano della foresta Animazioni - Il giovane Ted s'imbatte in un Lorax, un ambientalista che cerca di salvare la foresta da un avido produttore di abbigliamento Regia di C 10:26 - Il piccolo principe Animazioni - "Cio' che e' essenziale e' invisibile agli occhi" Un anziano aviatore racconta a una bambina il suo incontro nel deserto africano, con un Piccolo Principe Osborne; FRA 2015 VISIONE ADATTA A TUTTI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

