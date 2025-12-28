Il mondo della scuola casertana è sotto shock, il docente di lingua inglese del liceo Manzoni Domenico Melone, 58 anni, originario di Casagiove, ha perso la vita in un tragico incidente mentre era in sella al suo scooter.Il sinistro si è verificato nei pressi dell'isola ecologica a Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Incendio nel 'campo rom' a due passi dall'isola ecologica: distrutte 20 baracche

Leggi anche: Bomba ecologica a pochi passi dall'area fitness. “Bonificare subito o sarà un disastro annunciato” | FOTO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Professore morto in un incidente in scooter a pochi passi dall'isola ecologica; Incidente sull'A1: muore Alessandro Sdoia. Il professore di musica e sindacalista, con l'auto contro un Tir; È il maestro di difesa personale Giuliano Falcioni il motociclista morto a Natale sull’Aurelia; Incidente mortale in scooter a CASERTA: la vittima è un professore del Liceo Manzoni.

Lutto nel mondo della scuola: muore professore del Liceo (NOME e FOTO) - Il dolore di colleghi e studenti per una figura storica dell'istruzione ... zoom24.it