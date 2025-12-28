Professore morto in un incidente in scooter a pochi passi dall' isola ecologica
Il mondo della scuola casertana è sotto shock, il docente di lingua inglese del liceo Manzoni Domenico Melone, 58 anni, originario di Casagiove, ha perso la vita in un tragico incidente mentre era in sella al suo scooter.Il sinistro si è verificato nei pressi dell'isola ecologica a Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
