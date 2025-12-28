Probabili formazioni Atalanta Inter Chivu scioglie i dubbi in mezzo al campo?

Questo articolo analizza le probabili formazioni di Atalanta-Inter, con particolare attenzione alle possibili scelte di Chivu a centrocampo. La guida si propone di offrire uno sguardo chiaro e preciso sulle scelte tattiche previste, evidenziando le eventuali decisioni del tecnico in vista della partita di questa sera.

Inter News 24 Probabili formazioni Atalanta Inter, mister Chivu è pronto a sciogliere i dubbi in mezzo al campo per la sfida di questa sera. In vista dell’attesissimo posticipo contro la Dea, il tecnico Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — sembra aver sciolto i dubbi principali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la notizia più importante per i nerazzurri riguarda Hakan Calhanoglu. Il regista turco, fulcro del gioco e specialista dei calci piazzati, è tornato a disposizione e dovrebbe riprendere regolarmente il suo posto in cabina di regia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Atalanta Inter, Chivu scioglie i dubbi in mezzo al campo? Leggi anche: Probabili formazioni Napoli Inter, Chivu scioglie gli ultimi dubbi della vigilia: ecco chi giocherà in attacco con Lautaro! Leggi anche: Probabili formazioni Atalanta Inter, i dubbi di mister Chivu Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le probabili formazioni di Atalanta-Inter; Atalanta-Inter: probabili formazioni e statistiche; Serie A: Atalanta-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Inter, ecco la probabile formazione contro l’Atalanta: novità a centrocampo. Atalanta-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla - Torna in campo oggi, 28 dicembre, per la 17esima giornata della serie A, l'Inter di Cristian Chivu. lapresse.it

Atalanta-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A - 45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona ... tuttosport.com

Probabili formazioni di Atalanta-Inter - Palladino ritrova Djimsiti ma in difesa dovrebbe toccare a Scalvini: in avanti Scamacca con Pasalic e De Ketelaere a supporto. sport.sky.it

Atalanta-Inter oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro x.com

Milan-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.