Principio d’incendio in un’abitazione a Badia al Pino | cinque persone in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi a Badia al Pino si è verificato un principio d’incendio in una casa di via Madonna dell’Olio. Quattro persone sono state assistite sul posto e una è stata trasportata in ospedale per controlli. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il problema, senza conseguenze gravi. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Badia al Pino. Alle 14.45 è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un principio d'incendio sviluppatosi all'interno di una casa singola in via Madonna dell'Olio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con l'ambulanza India 6 e un mezzo BLSD della Croce Bianca di Arezzo, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'abitazione ed evitato conseguenze più gravi. Cinque le persone coinvolte: tre donne di 55, 25 e 18 anni e due uomini di 82 e 19 anni. Tutti sono stati trasportati in codice 2 al Pronto soccorso di Arezzo per accertamenti, prevalentemente a scopo precauzionale.

