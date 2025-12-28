Prima pagina Tuttosport | Inter Milan e Napoli sprint e tensioni

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 28 dicembre 2025, si analizzano le recenti sfide di Inter, Milan e Napoli, con particolare attenzione alle dinamiche di mercato e alle tensioni interne. La rassegna stampa offre un quadro aggiornato sulla situazione delle squadre di Serie A, evidenziando gli aspetti più rilevanti delle ultime settimane e le possibili evoluzioni in vista della seconda metà della stagione.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina tuttosport inter milan e napoli sprint e tensioni

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Inter, Milan e Napoli, sprint e tensioni”

“Aspetto l’Inter! E l'Italia: spero che Gattuso mi tenga in considerazione, Chiellini punto di riferimento; Frattesi chiodo fisso Juve: la cifra per strapparlo all’Inter, l’altra possibilità, il jolly speciale; Inter piccola con le grandi: dal 5-0 Psg ai rigori in Supercoppa, quante beffe; Inter sul nuovo Mkhitaryan, Ausilio si muove: 25 milioni e occhi di City e Atletico.

