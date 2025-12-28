Prima pagina Corriere dello Sport | Nkunku ultima chiamata

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, domenica 28 dicembre 2025, si parla di Nkunku, considerato un’ultima chiamata per il suo futuro. La rassegna stampa si concentra sulle ultime novità riguardanti il Milan e le notizie di calciomercato, offrendo un aggiornamento chiaro e obiettivo sulle questioni più rilevanti del giorno nel mondo del calcio italiano e internazionale.

"SuperNapule è", mandateci le vostre foto con la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi - Una prima pagina speciale, un regalo di Natale per tutti i tifosi del Napoli: usate i nostri canali social o inviateci le vostre foto con la prima pagina di oggi ... msn.com

Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, il Corriere dello Sport titola: "SuperNapule è" - "SuperNapule è" titola oggi il Corriere dello Sport al centro dalla sua prima pagina all'indomani del successo del Napoli in finale. tuttomercatoweb.com

Marchette a "liberali", gatti, cavalli e Minniti Leggi Il Fatto Quotidianohttps://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook

Il rumore della Juve Nkunku, ultima chiamata Napoli, quelli di Riyadh Chivu sveglia l'Inter Questa la prima pagina di domenica 28 dicembre del Corriere dello Sport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.