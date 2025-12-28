Prima pagina Corriere dello Sport | Nkunku ultima chiamata
Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, domenica 28 dicembre 2025, si parla di Nkunku, considerato un’ultima chiamata per il suo futuro. La rassegna stampa si concentra sulle ultime novità riguardanti il Milan e le notizie di calciomercato, offrendo un aggiornamento chiaro e obiettivo sulle questioni più rilevanti del giorno nel mondo del calcio italiano e internazionale.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 28 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il rumore della Juve Nkunku, ultima chiamata Napoli, quelli di Riyadh Chivu sveglia l'Inter Questa la prima pagina di domenica 28 dicembre del Corriere dello Sport x.com
