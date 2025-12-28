Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il mercato energetico. Al 28 dicembre 2025, il valore del PSV si attesta a 0,277 €/Smc, equivalenti a 29,37 €/MWh. In questo articolo, analizzeremo le tendenze attuali e le variazioni di prezzo, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sul mercato del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 28 Dicembre 2025, è pari a 0,277 €Smc (equivalente a 29,37 €MWh). Questo rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato in Italia presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV). Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato un massimo mensile di oltre 33 €MWh (circa 0,312 €Smc) all’inizio di dicembre, il valore si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi sotto i 30 €MWh (0,283 €Smc) negli ultimi giorni. La discesa dei prezzi riflette una combinazione di fattori, tra cui temperature miti, buoni livelli di stoccaggio e una domanda contenuta nel periodo festivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

