prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo varia quotidianamente, influenzando i costi delle utenze domestiche e industriali. Tenere sotto controllo questa cifra è importante per gestire al meglio il consumo e prevedere le spese energetiche. In questa pagina, troverai l’aggiornamento più recente sul prezzo del gas, utile per monitorare l’andamento del mercato e pianificare le proprie scelte energetiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di valutare le offerte, stimare la spesa mensile e scegliere consapevolmente tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (riferimento ottobre 2025). A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.

Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato - it, le famiglie con forniture variabili potrebbero risparmiare fino al 12% sulle bollette del 2026 grazie al calo dei prezzi all’ingrosso di luce e gas ... quifinanza.it

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

