Prezzo Frattesi l’Inter riflette sulla cessione del centrocampista | addio possibile già a gennaio

Inter News 24 Prezzo Frattesi, la cessione non è più un tabù per finanziare il mercato: le ultime trattative imbastite per l’ex Sassuolo. Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il prezzo Frattesi torna al centro delle valutazioni in casa Inter. Il rilancio atteso con Cristian Chivu in panchina non è mai realmente decollato e Davide Frattesi, centrocampista ex Sassuolo, continua a vivere una stagione segnata da panchine e minutaggio ridotto. I problemi fisici tra estate e avvio di stagione hanno inciso, ma oggi la sensazione è che la situazione sia diventata strutturale. Per questo motivo, in viale della Liberazione l’ipotesi di una cessione non è più considerata un tabù. 🔗 Leggi su Internews24.com

