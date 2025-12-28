Previsioni Meteo Roma e Lazio – Lunedì 29 Dicembre 2025

Previsioni del tempo per Roma e Lazio il lunedì 29 dicembre 2025. La giornata si presenterà con cielo variabile e condizioni invernali, senza precipitazioni rilevanti. Il clima sarà stabile, con presenza di nuvolosità parziale e una certa variabilità atmosferica tipica di questo periodo. Di seguito, le informazioni dettagliate sulla situazione meteorologica prevista per questa giornata nella regione.

Roma: cielo variabile e clima invernale, senza piogge significative. La giornata di lunedì 29 dicembre 2025 a Roma si aprirà con un tempo stabile, tipicamente invernale, caratterizzato da cielo parzialmente nuvoloso e ampie fasi di variabilità. Non sono previste precipitazioni di rilievo sulla Capitale, rendendo la giornata adatta agli spostamenti e alle attività all'aperto, compatibilmente con le temperature stagionali.?? Temperature. Minime: tra 4 e 6°C nelle prime ore del mattino. Massime: comprese tra 11 e 13°C durante le ore centrali. Il clima sarà freddo al mattino, con una sensazione termica più rigida nelle zone periferiche, mentre nel pomeriggio le temperature risulteranno più miti.

