Previsioni meteo per Avellino – 28 dicembre 2025
Ad Avellino, il 28 dicembre 2025, si prevede una giornata di bel tempo con cielo sereno e sole splendente. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima si manterrà intorno a 1°C. Lo zero termico si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
