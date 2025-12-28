Previsioni meteo per Avellino – 28 dicembre 2025

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Avellino, il 28 dicembre 2025, si prevede una giornata di bel tempo con cielo sereno e sole splendente. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima si manterrà intorno a 1°C. Lo zero termico si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

previsioni meteo per avellino 8211 28 dicembre 2025

© Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 28 dicembre 2025

Leggi anche: Previsioni meteo per Avellino – 4 dicembre 2025

Leggi anche: Previsioni meteo per Avellino – 6 dicembre 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Previsioni meteo per Avellino – 27 dicembre 2025; Previsioni meteo per Avellino – 21 dicembre 2025; Previsioni meteo per Avellino – 26 dicembre 2025; Previsioni meteo per il giorno di Natale ad Avellino – 25 dicembre 2025.

Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di martedì 23 dicembre - Quella di martedì 23 dicembre sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni intense o moderate che coinvolgeranno tutto il territorio della Campania. msn.com

previsioni meteo avellino 8211Le previsioni meteo della prossima settimana a Napoli e in Campania: torna la pioggia - Si sta per avviare alla conclusione la lunga ed anomala fase di bel tempo che ha caratterizzato questa prima metà del mese di dicembre. msn.com

Meteo: Avellino, bufera di neve a Laceno, accumuli al suolo fino a 50 cm; il Video - Domenica 12 gennaio, una straordinaria nevicata ha colpito la località di Laceno, una delle principali mete turistiche della Campania, situata nel comune di Bagnoli Irpino (Avellino), raggiungendo ... ilmeteo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.