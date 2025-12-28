Presepi nelle mura In mostra 120 natività
Non si ferma il borgo nemmeno nei giorni di festa. La rassegna “Presepi nelle mura“, che sta raccogliendo grande successo, continuerà infatti fino al 19 gennaio, ovvero fino a San Bassiano, il patrono di Pizzighettone. Intanto, dopo la pausa del giorno di Natale, a Santo Stefano la rassegna ha ripreso con la presenza di uno zampognaro proveniente dalle colline di Monte San Pietro, in provincia di Bologna, invitato dal Gruppo Volontari Mura. Vestito da pastore, lo zampognaro ha accompagnato il pubblico lungo le strade del centro storico, sul lungofiume Adda e all’interno delle mura, eseguendo celebri brani della tradizione natalizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Aria di Natale lungo le Mura. In mostra 120 presepi
Leggi anche: Mostra 100 presepi: viaggio nella natività a Città Fiera
Presepi nelle mura. In mostra 120 natività; MOSTRA ‘PRESEPI nelle MURA’ fino al 19 GENNAIO 2026 ore 15.00 – 18.00 PIZZIGHETTONE (CR); Si chiude un anno sempre ad alta intensità.
Presepi nelle mura. In mostra 120 natività - La rassegna “Presepi nelle mura“, che sta raccogliendo grande successo, continuerà infatti fino al 19 gennaio, ovvero fino a San Bassiano, il patrono ... ilgiorno.it
Aria di Natale lungo le Mura. In mostra 120 presepi - Si apre oggi la quarta mostra "Presepi nelle Mura", iniziativa promossa dal Gruppo Volontari Mura. msn.com
MOSTRA ‘PRESEPI nelle MURA’ fino al 19 GENNAIO 2026 ore 15.00 – 18.00 PIZZIGHETTONE (CR) - 00 PIZZIGHETTONE (CR) – CASEMATTE CERCHIA MURARIA VIA BONESCHI INAUGURAZIONE DOMENICA 14 DICEMBRE ORE 11. welfarenetwork.it
A Pizzighettone il Rivellino si veste di Natale con presepi e natività vivente
E se MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2025 ci ritrovassimo alle ORE 21 in PIAZZA MATTEOTTI (Piazza Nova) per una fantastica passeggiata dentro le mura di ASSISI per scoprire scorci suggestivi con le luci di Natale e Presepi nascosti nei vicoli 3a Passeggiata "D - facebook.com facebook
Mura di Cison di Valmarino, il paese dei cento presepi. Da ventun anni gli abitanti allestiscono una mostra nei cortili, sui davanzali delle case e negli orti del piccolo borgo ai piedi delle Prealpi. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.