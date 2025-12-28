Presepe Vivente a Frigento | tutto pronto per la seconda edizione

Il Presepe Vivente di Frigento torna per la seconda edizione, organizzato dalla parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” di Pila ai Piani. L’evento si terrà sabato 3 gennaio 2026, a partire dalle ore 19, nel territorio comunale di Frigento (Avellino). Un’opportunità per vivere in modo autentico e rispettoso il racconto della Natività, promuovendo tradizioni e cultura locale in un’atmosfera di sobria partecipazione.

Presepe vivente a Rocca Tiepolo: "Ci sono le tradizioni sangiorgesi" - Rocca Tiepolo torna ad ospitare per il secondo anno di fila il Presepe vivente, realizzato a cura di Pro loco e Don Bosco, l’associazione La Margutta di Corridonia, la compagnia Nuova Cappellette e ... msn.com

Il Presepe vivente a Portici!!! Domenica 28 dicembre a partire dalle ore 18, in Via Universita' dalla Chiesa di S.Antonio fino alla Piazza Carlo di Borbone ed all'interno dell' esedra della Reggia sara' rappreaentato un presepe vivente artistico a cura della La Cet - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.