Presepe Vivente a Frigento | tutto pronto per la seconda edizione

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presepe Vivente di Frigento torna per la seconda edizione, organizzato dalla parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” di Pila ai Piani. L’evento si terrà sabato 3 gennaio 2026, a partire dalle ore 19, nel territorio comunale di Frigento (Avellino). Un’opportunità per vivere in modo autentico e rispettoso il racconto della Natività, promuovendo tradizioni e cultura locale in un’atmosfera di sobria partecipazione.

Parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” di Pila ai PianiTerritorio comunale di Frigento (Avellino)Sabato 3 gennaio 2026 – Inizio alle ore 19.00Patrocinio e partecipazioneL’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Frigento e vede il coinvolgimento diretto della comunità parrocchiale.La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

presepe vivente a frigento tutto pronto per la seconda edizione

© Avellinotoday.it - Presepe Vivente a Frigento: tutto pronto per la seconda edizione

Leggi anche: Presepe Vivente di Taverne a Nocera Superiore: tutto pronto per la I edizione

Leggi anche: Natale a Sava di Baronissi: tutto pronto per l' XI edizione del Presepe Vivente

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

presepe vivente frigento tuttoTutto pronto per il Presepe Vivente di Agrigento a Montaperto - L’Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore invitano gli organi di stampa a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del Presepe Vivente di Agrigento a Montaperto, durante la qua ... scrivolibero.it

presepe vivente frigento tuttoPresepe vivente a Rocca Tiepolo: "Ci sono le tradizioni sangiorgesi" - Rocca Tiepolo torna ad ospitare per il secondo anno di fila il Presepe vivente, realizzato a cura di Pro loco e Don Bosco, l’associazione La Margutta di Corridonia, la compagnia Nuova Cappellette e ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.